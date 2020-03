VIRUS/Südkorea bringt Videotreffen der G20 ins Spiel

SEOUL (dpa-AFX) - Angesichts der Coronakrise hat Südkorea einen Videogipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) ins Spiel gebracht.



Präsident Moon Jae In halte eine "internationale Koordination für die wirtschaftliche Erholung und das Krisenmanagement" für nötig, teilte das Präsidialamt in Seoul am Montag mit. Dabei könne diskutiert werden, Geschäftsleuten mit medizinischen Gutachten die Einreise auch in Staaten zu ermöglichen, die wegen der Pandemie ein Einreiseverbot verhängt haben.

Moon habe den Vorschlag für eine G20-Videokonferenz in einem Telefongespräch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gemacht, hieß es. Dieser habe zugestimmt. Eine positive Antwort gebe es auch von US-Seite. Derzeit hat Saudi-Arabien in der G20 den Vorsitz inne./dg/DP/fba