VIRUS: Südafrika lässt keine Ausländer aus Risikogebieten mehr ins Land

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus lässt Südafrika keine Ausländer aus Risikogebieten mehr ins Land.



Präsident Cyril Ramaphosa kündigte am Sonntagabend an, ab dem 18. März würden Reisende aus Risikogebieten wie Deutschland, Spanien, China, den USA, Italien oder Iran nicht mehr ins Land gelassen. Bereits erteilte Visa würden widerrufen. Ähnliche Restriktionen gelten auch für Ausländer, die in den vergangenen Wochen in Risikogebieten waren. Insgesamt 35 der 53 Grenzposten zu Lande würden geschlossen, zwei Seehäfen mit Restriktionen belegt. Versammlungen mit mehr als 100 Menschen sind untersagt. Südafrika hat bisher 61 nachgewiesene Coronavirus-Fälle, erklärte Ramaphosa./rek/DP/mis