VIRUS: Stichwahl in bayerischen Kommunen wegen Corona nur per Brief

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Es ist eine historische Stichwahl in Bayern: Zum ersten Mal überhaupt findet die Wahl um die Spitzenposten in den Kommunen des Freistaats ausschließlich per Brief statt.



Damit nichts schiefgehen kann und die Wahl an diesem Sonntag auch rechtssicher ist, hat der Landtag eigens eine gesetzliche Regelung hierzu beschlossen. Laut Innenministerium finden in ganz Bayern rund 750 Stichwahlen um die Posten der ersten Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte statt - überall dort, wo im ersten Durchgang vor zwei Wochen keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen holte.

In den fünf größten Städten treten jeweils die CSU- und SPD-Kandidaten gegeneinander an. Von 18.00 Uhr an zählen die Wahlhelfer mit Sicherheitsabstand und - wenn gewollt - mit Einweghandschuhen die Stimmen aus. Wie lange das Auszählen dauert, ist vielerorts unklar. Einige Wahlämter haben sogar angekündigt, die Stimmen erst am Montag auszuzählen./wee/DP/fba