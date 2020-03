VIRUS: Starker Anstieg der Coronavirus-Fälle in der Schweiz

BERN (awp/sda) - Seit Freitagabend ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in der Schweiz um 71 auf 281 gestiegen.



Negativ getestet mit Verdacht auf das neue Coronavirus wurden bisher mehr als 4000 Personen, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Sonntagmittag mitteilte. Bei 51 Fällen liege zudem ein erstes positives Resultat vor. Die Bestätigung durch das Referenzlabor in Genf stehe für diese Fälle noch aus, heißt es im BAG-Situationsbericht zur epidemiologischen Lage./AWP/edh