VIRUS: Starker Anstieg der Coronafälle in Neuseeland

WELLINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Neuseeland stark gestiegen.



Das Land meldete am Freitag 85 neue Fälle, der bisher stärkste Tagesanstieg seit Beginn der Pandemie. Insgesamt gibt es in Neuseeland jetzt 368 Erkrankungen, wie der Generaldirektor für das Gesundheitswesen, Ashley Bloomfield, bei einer Pressekonferenz am Freitag mitteilte. 37 Patienten seien von Covid-19 genesen, ein Patient sei auf der Intensivstation./mcw/DP/zb