VIRUS: Spieleplattform Steam mit Rekordzahl gleichzeitiger Nutzer

SEATTLE (dpa-AFX) - Viele Menschen bleiben in der Coronavirus-Krise zuhause - und nicht wenige vertreiben sich die Zeit mit Videospielen.



Jetzt gibt es auch Zahlen, die das belegen: Die Games-Plattform Steam erreichte am Wochenende einen Höchstwert gleichzeitig aktiver Spieler bei 20,3 Millionen. Es ist ein steiler Anstieg in kurzer Zeit. Die 19-Millionen-Marke war erst Anfang Februar überschritten worden, wie aus der Steam-Statistik hervorgeht. Das populärste Game war dabei das Kampfspiel "Counter-Strike: Global Offensive", das von mehr als einer Million Nutzer gespielt wurde./so/DP/jha