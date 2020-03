VIRUS: Spahn gibt Regierungserklärung zu Coronavirus ab

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) informiert an diesem Mittwoch den Bundestag über das Krisenmanagement beim Coronavirus.



Dazu will er um 13.00 Uhr eine Regierungserklärung abgeben. Am Nachmittag (15.00 Uhr) ist nach Ministeriumsangaben ein Treffen mit den Gesundheitsministern der Länder vorgesehen. Am Mittwochvormittag will Spahn auch erneut mit Spitzenvertretern von Ärzten, Kliniken, Apotheken und Krankenkassen über die Lage beraten.

Der Krisenstab der Bundesregierung will am Dienstagnachmittag erneut zusammenkommen. Ein Thema soll die Beschaffung und Bevorratung von Schutzausrüstung wie Atemmasken und Spezialanzügen sein. Sie sind angesichts der starken Ausbreitung des Virus derzeit weltweit knapp.

Die Direktorin des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin an der Charité Berlin, Petra Gastmeier, hatte es am Montag "eine Frage der Solidarität" genannt, dass Privatleute auf Desinfektionsmittel oder Schutzausstattung zugunsten des medizinischen Personals verzichten. Auch Spahn hatte gesagt, es brauche nicht jeder eine Maske zu Hause./sam/DP/stw