VIRUS/Spahn: 'Es wird eine Zeit nach Corona geben'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Menschen in Deutschland zu Zuversicht trotz der drastischen Einschnitte in der Corona-Krise aufgerufen.



"Es wird eine Zeit nach Corona geben", sagte Spahn am Mittwoch im Bundestag. Die bundesweiten Kontaktsperren dienten dazu, den Betrieb von Kliniken und Praxen am Laufen zu halten. "Die Zeit, die wir jetzt gewinnen, schützt unser Gesundheitssystem vor Überlastung und Überforderung." Die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger zur Mithilfe sei enorm. Disziplin und Verantwortungsgefühl retteten Leben. Er dankte unzähligen Krisenmanagern im Land./bw/DP/jha