VIRUS: Sozialdemokrat wird Corona-Minister der Niederlande

DEN HAAG (dpa-AFX) - Der Sozialdemokrat Martin van Rijn wird neuer Minister für medizinische Versorgung der Niederlande und damit direkt für die Bewältigung der Corona-Krise verantwortlich.



Das teilte Ministerpräsident Mark Rutte am Freitag in Den Haag mit. Der 64-Jährige war von 2012 bis 2017 bereits Staatssekretär im Gesundheitsministerium. Der bisherige Minister Bruno Bruins war am Vortag wegen schwerer Erschöpfung zurückgetreten. Er war zuvor im Parlament bei einer Debatte zusammengebrochen. Van Rijn wurde zunächst für drei Monate berufen.

Die Entscheidung für den Sozialdemokraten ist überraschend, denn seine Partei gehört nicht der Regierungskoalition an. Parteipolitische Interessen seien in der derzeitigen Krise aber nicht wichtig, sagte Rutte. "Van Rijn ist erfahren, ist direkt verfügbar und ich habe großes Vertrauen zu ihm."/ab/DP/fba