VIRUS: Sofias Regierung will mit Ausnahmezustand gegen Coronavirus vorgehen

SOFIA (dpa-AFX) - Die bulgarische Regierung will im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Verhängung eines Ausnahmezustands im Parlament beantragen.



Dies würde ermöglichen, Schulen, Universitäten und Glücksspielsäle zu schließen, sagte Ministerpräsident Boiko Borissow in der Nacht zum Freitag nach einer Sondersitzung der Regierung. Es sollen auch keine Sportevents und Konferenzen mehr stattfinden.

Der Ausnahmezustand werde die Freizügigkeit der Menschen nach und aus Staaten mit einer Coronavirus-Epidemie begrenzen sowie eine bessere Durchsetzung der Quarantäne bedeuten, erläuterte Vizeregierungschef Tomislaw Dontschew vor der Presse. Die Landesgrenzen sollen allerdings geöffnet bleiben, damit das Wirtschaftsleben weitergehen könne. "Es gibt kein Platz für Panik", betonte Dontschew. Gefragt, wie lange der angestrebte Ausnahmezustand dauern soll, antwortete er: "Solange es notwendig ist".

Die Regierung in Sofia kam zu einer Sondersitzung zusammen, weil die Coronavirus-Fälle in Bulgarien am Donnerstag von 7 auf 23 sprunghaft angestiegen waren. Das erste und soweit einzige Todesopfer ist eine 66-jährige Frau./el/DP/zb