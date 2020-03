VIRUS/Söder: Wegen Corona-Krise über Regelungen zu Lohnfortzahlung reden

MÜNCHEN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder will wegen der Coronavirus-Krise auf Bundesebene über die Reglungen zur Lohnfortzahlung reden.



Man müsse sich das Instrumentarium genau anschauen, sagte der bayerische Ministerpräsident am Freitag in München. Da er davon ausgehe, dass es überall in Deutschland zu Schulschließungen kommen könnte, sei dies eine nationale Herausforderung. Deswegen werde man unbedingt über die Lohnfortzahlung reden müssen, "das ist ganz wichtig"./had/DP/jha