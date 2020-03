VIRUS: Slowakei verbietet Kultur- und Sportveranstaltungen wegen Coronavirus

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Die Slowakei hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle Kultur- und Sportveranstaltungen im Land ab Dienstag für 14 Tage untersagt.



Wie die Regierung in einer offiziellen Mitteilung erklärte, tritt zugleich eine verpflichtende Quarantäne für alle Menschen in Kraft, die aus Italien, China, Südkorea oder dem Iran einreisen. In Bratislava und mehreren anderen Regionen des Landes wurden bereits zuvor alle öffentlichen Schulen geschlossen. Mit bisher sieben offiziell bestätigten Infektionsfällen (bis Montagabend) ist die Slowakei bislang noch weniger betroffen als einige Nachbarländer./ct/DP/stw