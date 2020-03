VIRUS: Slowakei bestätigt ersten Coronavirus-Fall

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Die Slowakei hat ihren ersten Fall einer Coronavirus-Infektion bestätigt.



Betroffen sei ein 52-jähriger Mann aus einer kleinen Nachbargemeinde Bratislavas, erklärte Regierungschef Peter Pellegrini am Freitag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Der in der Universitätsklinik Bratislava behandelte Patient sei zuletzt auf keiner Auslandsreise gewesen, es müsse sich also um eine "sekundäre Übertragung" handeln, ergänzte der Sozialdemokrat. Vermutlich habe er sich von seinem Sohn angesteckt, der kürzlich in Venedig war, selbst aber keine Krankheitssymptome aufweise. Der Krankheitsverlauf beim Patienten selbst sei offenbar sehr mild, er befinde sich bereits auf dem Weg der Besserung, berichtete Pellegrini./ct/DP/mis