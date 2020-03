VIRUS/Situation an der Grenze zu Dänemark entspannt

FLENSBURG (dpa-AFX) - Die Situation an der Grenze zu Dänemark ist am Mittwoch im Gegensatz zu anderen Grenzregionen entspannt geblieben.



Für Lastwagen bestünden am Grenzübergang Ellund im Zuge der A7 etwa 10, 15 Minuten Wartezeit auf der dänischen Seite, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch in Flensburg. Es werde gemeinsam mit der dänischen Seite aber daran gearbeitet, auch diese Verzögerungen noch verringern zu können.

Die Berufspendler, die aus Dänemark Richtung Deutschland kommen, bekommen von der Bundespolizei eine Art Pendlerbescheinigung ausgestellt, die sich sichtbar in ihr Fahrzeug legen können, um die Kontrolle zu beschleunigen. Die Akzeptanz für die Maßnahmen sei hoch, sagte der Sprecher der Bundespolizei.

Seit Montagmorgen dürfen nur noch Deutsche, Pendler, Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland und der Güterverkehr über die Grenze nach Deutschland fahren. Ausländische Reisende ohne triftigen Grund dürfen nicht mehr einreisen. Damit soll die weitere Ausbreitung des neuen Coronavirus eingedämmt werden. Bereits am Samstag hatte Dänemark die Grenze seinerseits weitgehend geschlossen: Touristen und Ausländer ohne konkreten Grund für eine Einreise dürfen zunächst bis Ostern nicht mehr ins Land./gyd/DP/mis