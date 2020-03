VIRUS: Seifert hält Verlegung der EM für wahrscheinlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch DFL-Chef Christian Seifert (50) rechnet mit einer Verlegung der Fußball-EM 2020. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Sommer eine perfekte EM spielen, die ist vermutlich keine Zahl mehr vor dem Komma.



Das ist jedem klar", sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga nach der DFL-Mitgliederversammlung am Montag in Frankfurt/Main. "Wichtig ist, dass jetzt die Entscheidungsträger auch Zeit bekommen, ihre Entscheidungen zu erläutern."

Die Europäische Fußball-Union wird nach einer Telefonkonferenz am Dienstag über die Zukunft der EM entscheiden. Die Verlegung in den kommenden Winter oder in den Sommer 2021 gelten als Optionen. "Ich gehe davon aus, dass (UEFA-Präsident Aleksander) Ceferin und sein Team alle Varianten durchgespielt haben und morgen etwas zur Entscheidung stellen, was am 17. März 2020 aussieht wie die richtige Entscheidung", sagte Seifert.

Sollte die EM verschoben werden, würde das den nationalen Ligen mehr Zeit einbringen, die Saison trotz der Coronavirus-Krise abschließen zu können. "Ich gehe davon aus, dass die nationalen Ligen mit dem morgigen Tag mehr Flexiblität haben", sagte Seifert./mj/DP/nas