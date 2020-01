VIRUS/Sechs Monate vor Olympia: Zweiter Fall in Japan

TOKIO (dpa-AFX) - Sechs Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio hat Japan einen weiteren Fall der neuen Lungenkrankheit aus China gemeldet.



Der Mann in seinen 40ern stamme aus der chinesischen Metropole Wuhan, wo das neuartige Coronavirus im Dezember ausgebrochen war, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Der Mann sei zu Besuch in Japan. Er werde in einem Krankenhaus in Tokio behandelt, hieß es.

Es ist der zweite Fall in Japan. Wenige Tage zuvor war bereits ein anderer Chinese positiv auf den Erreger getestet worden. Der in Tokios Nachbarprovinz Kanagawa lebende Chinese war nach einem Besuch in Wuhan zurückgekehrt. Der Chinese konnte aber inzwischen aus der Klinik entlassen werden.

Olympia-Gastgeber Japan hat seine Vorsichtsmaßnahmen gegen das neuartige Virus verstärkt. "Wir werden unser Äußerstes tun, um eine Ausbreitung der Infektionen zu verhindern", erklärte Ministerpräsident Shinzo Abe. Firmen, die in Wuhan tätig sind, forderten die Mitarbeiter auf, zu Hause zu bleiben./ln/DP/zb