VIRUS: Schon 230 Messen wegen Covid-19 abgesagt oder verschoben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Furcht vor dem neuartigen Coronavirus lähmt zunehmend das weltweite Messegeschäft.



Laut einer Datensammlung der Frankfurter m+a Messemedien sind rund um den Globus bereits 230 Messeveranstaltungen abgesagt oder zumindest verschoben worden. Darunter sind 50 Veranstaltungen in Europa mit dem Schwerpunkt Italien. In Deutschland wurden bislang drei Messen in Berlin, Frankfurt und Köln auf spätere Termine verlegt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen seien unabsehbar, erklärte am Donnerstag die Chefredakteurin der Fachzeitschrift "m+a report", Christiane Appel, in Frankfurt. Die Liste soll laufend aktualisiert werden./ceb/DP/jha