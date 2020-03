VIRUS: Scholz und Söder gegen Corona-Bonds - offen für europäische Hilfen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und CSU-Chef Markus Söder lehnen die etwa von italienischen Politikern geforderten Corona-Bonds für eine gemeinsame Schuldenaufnahme in Europa ab.



"Ich bin fest davon überzeugt, dass wir jetzt schauen müssen, ob im Haushalt der Europäischen Union Mittel mobilisiert werden können, die insbesondere in den Ländern helfen, die große Finanzbedarfe zur Gesundheitsversorgung ihrer Bürger haben oder zur Stabilisierung ihrer Wirtschaft", sagte Scholz am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Söder in München.

Es sei klar, dass es eine europäische Solidarität und Hilfe auch aus Deutschland brauche, betonte Söder. Corona-Bonds seien aber der falsche Weg. Stattdessen sei der richtige Weg der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM). "Das halten wir für mehr als vertretbar", sagte Söder. Er und Scholz seien sich hier einig.

Laut Scholz hat der ESM eine Kreditvergabefähigkeit von ungefähr 500 Milliarden Euro. "Dort ist auch sehr viel Eigenkapital eingezahlt, 80 Milliarden", sagte Scholz. Damit könne sehr stabil und auch mit einem erstklassigen Rating geholfen werden, wenn es darum gehe, Kreditvergaben zu finanzieren./had/DP/mis