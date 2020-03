VIRUS/Scholz: 10 000 Beatmungsgeräte werden in Sonderschichten produziert

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk Vz":

BERLIN (dpa-AFX) - Die von der Bundesregierung beim Hersteller Drägerwerk bestellten 10 000 Beatmungsgeräte für die Bewältigung der Corona-Krise werden nach Worten von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) in Sonderschichten hergestellt.



"Das wird sich über das ganze Jahr hinstrecken", sagte der Bundesfinanzminister am Sonntag in der ARD-Sendung "Anne Will". Nach seinen Worten bringt der Medizintechnikhersteller seine Kapazität bis ans Limit. Nach seinen Worten sind für medizinische Beschaffungen, darunter auch Materialien wie Schutzmasken, mehr als eine Milliarde Euro mobilisiert./cn/DP/mis