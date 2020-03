VIRUS/Scheele: Kein Finanzlimit bei Bezahlung von Kurzarbeit

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit wird zur Bewältigung der Corona-Krise und zur Rettung von Arbeitsplätzen soviel Kurzarbeit wie nötig finanzieren.



Ein finanzielles Limit gebe es nicht, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. "Das Geld ist kein limitierender Faktor um den Rechtsanspruch auf Kurzarbeit zu finanzieren", sagte Scheele.

100 000 Kurzarbeiter kosteten pro Monat bei einem Ausfall von 50 Prozent rund 79 Millionen Euro, sagte Scheele. Seit Ausbruch der Corona-Krise seien 470 000 Anzeigen von Betrieben eingegangen. In einer normalen Monaten des vergangenen Jahres seien 1300 Anzeigen von Betrieben eingegangen. Hinter der Zahl der Anzeigen dürfte sich ein Vielfaches an Menschen verbergen, so dass der bisherige Rekord von 1,44 Millionen Kurzarbeitern aus dem Mai 2009 bereits jetzt wackelt. Eine seriöse Schätzung sei derzeit nicht möglich, sagte Scheele. Man gehe eher von mehr Menschen mit einem höheren Anteil beim Arbeitszeitausfall aus.

Arbeitsminister Hubertus Heil betonte, es gebe derzeit keine Überlegungen, die höheren Ausgaben mit Hilfe einer Beitragserhöhung bei der Arbeitslosenversicherung gegenzufinanzieren. Die Bundesagentur habe in guten Zeiten gut gewirtschaftet und eine Rücklage angehäuft. Zudem ist die Arbeitslosigkeit und damit auch die Ausgaben für Arbeitslosengeld vergleichsweise niedrig./dm/DP/fba