VIRUS: Sachsen untersagt Großveranstaltungen

DRESDEN (dpa-AFX) - Auch in Sachsens sollen wegen des Coronavirus vorerst keine Veranstaltungen mit über 1000 Menschen mehr stattfinden.



Ein entsprechender Erlass der Regierung trete am Donnerstag, 8.00 Uhr, in Kraft, teilte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Mittwoch in Dresden mit. Der Erlass gilt auf unbestimmte Zeit. Aktuell gibt es in Sachsen 27 Infizierte.

Betroffen ist auch das Heimspiel von Fußball-Bundesligist RB Leipzig gegen den SC Freiburg am Samstag, das vor leeren Rängen stattfinden muss.

Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) empfahl den Hochschulen, den Semesterbeginn zu verschieben. Schulen sollen nur in Einzelfällen geschlossen werden. Von generellen Schulschließungen ist bislang nicht die Rede.

Mehrere Bundesländer und Kommunen haben aufgrund des Coronavirus bereits Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern kategorisch untersagt - unter anderem Hamburg, Berlin, Bremen, Baden-Württemberg, Thüringen und Bayern./raz/DP/jha