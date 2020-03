VIRUS: Auch Sachsen schließt bis Ende der Osterferien alle Schulen und Kitas

DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsen hält bis zum Ende der Osterferien alle Kindertagesstätten und Schulen geschlossen.



Über eine entsprechende Verfügung informierten am Montag Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) und Kultusminister Christian Piwarz (CDU) in Dresden. Die Entscheidung kam nicht überraschend: Am Freitag hatte Sachsen bereits die Schulpflicht aufgehoben, um vor allem Eltern auf die Situation einzustellen. Eine Notbetreuung an Kitas und Grundschulen soll gewährleistet werden.

Wegen der Coronakrise haben Zehntausende Schulen und Kitas in Deutschland zugemacht. Die flächendeckenden Schließungen gelten in der Mehrzahl der Bundesländer seit diesem Montag. Einige Länder starten später in die Zwangspause: Berlin, Baden-Württemberg und Thüringen am Dienstag, Brandenburg am Mittwoch. Die Kinder können aber jetzt schon zu Hause bleiben./jos/DP/fba