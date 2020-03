PARIS (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr) bei Paris Saint-Germain findet aufgrund des Coronavirus vor leeren Rängen statt.



Das teilte die Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt am Montagmittag mit./mj/DP/stk