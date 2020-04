VIRUS: SPD appelliert an Arbeitgeber: Kurzarbeitergeld aufstocken

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um mögliche Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld in der Corona-Krise hat die SPD an die Unternehmen appelliert.



"Jeder Arbeitgeber kann das Kurzarbeitergeld aufstocken", sagte SPD-Fraktionsvize Katja Mast der Deutschen Presse-Agentur. "Denn 60 oder 67 Prozent des Nettogehalts reichen gerade bei kleinen Gehältern nicht aus, um die Kosten des Alltags zu decken."

Natürlich werde auch darüber diskutiert, ob weitere Dinge gesetzlich verändert werden müssten. Die notwendigen Gespräche würden in der Koalition geführt. "Gleichzeitig haben wir schon die Voraussetzungen dafür geschaffen, Geld hinzu zu verdienen." Mast betonte: "Kurzarbeitergeld sichert Jobs und schützt vor Arbeitslosigkeit."

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte Gespräche auch über mögliche Anhebungen des Kurzarbeitergelds angekündigt. Wenn Firmen Personal in Kurzarbeit schicken, übernimmt die Arbeitsagentur 60 Prozent des Lohns, bei Menschen mit Kindern 67 Prozent.

In einigen Branchen und Betrieben gibt es auch tarifvertragliche Regelungen zu Aufstockungen. Angesichts der massiven Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus haben inzwischen mindestens 470 000 Firmen Kurzarbeit angemeldet./sam/DP/zb