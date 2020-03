VIRUS: Russland schließt seine Schulen

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland schließt wegen des hochansteckenden Coronavirus seine Schulen.



Die Schüler werden vom kommenden Montag an drei Wochen lang in die verlängerten Frühlingsferien geschickt, sagte Bildungsminister Sergej Krawzow am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge. Einige Schulen haben aber bereits jetzt schon geschlossen, um eine Ausbreitung des neuartigen Virus einzudämmen.

Für Schüler solle die Möglichkeit bestehen, aus der Ferne das Lernen fortzusetzen, erklärte der Minister. Größere Verlage ermöglichen demnach im Internet einen kostenlosen Zugang zu Lernmaterialien. Im flächenmäßig größten Land der Erde gehen mehr als 16 Millionen Kinder und Jugendliche zur Schule.

Bislang sind nach offiziellen Angaben mehr als 110 Corona-Fälle registriert. Für Schüler ohne Betreuungsmöglichkeit blieben die Schulen aber geöffnet, sagte Krawzow./cht/DP/mis