VIRUS: Rumänien verschärft Ausgangssperre

BUKAREST (dpa-AFX) - Rumänien verschärft seine Ausgangssperre, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.



Von diesem Mittwoch an darf man das Haus auch tagsüber nur noch für dringend notwendige Einkäufe oder den Weg zur Arbeit verlassen. Bislang galt die Ausgangssperre nur für die Nachtstunden. Präsident Klaus Iohannis ordenete am Dienstag ferner an, dass Menschen über 65 Jahre in ihren Wohnungen bleiben müssen.

In Rumänien sind bisher acht Menschen nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 gestorben - Die Zahl der Infizierten stieg bis Dienstagmittag binnen 24 Stunden um 186 Fälle auf 762. 79 sind inzwischen wieder gesund./kl/DP/mis