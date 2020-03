VIRUS: Rio de Janeiro verlängert Maßnahmen um 15 Tage

RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, hat der Gouverneur des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro, Wilson Witzel, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens am Montag um 15 Tage verlängert.



"Schauen Sie, was in Ländern passiert ist, in denen die Leute nicht an die Folgen dieses Virus geglaubt haben", betonte Witzel. Bereits am 17. März waren in dem Bundesstaat Schulen und Universitäten geschlossen, der Personenverkehr zwischen großen Städten und zu anderen Bundesstaaten eingeschränkt, öffentliche Veranstaltungen untersagt und Touristenattraktionen wie der Zuckerhut oder der Berg mit der Christusstatue und die berühmten Strände gesperrt worden. Auch die meisten nicht unverzichtbaren Geschäfte mussten schließen.

Der Bundesstaat Rio de Janeiro fährt damit einen ähnlichen Kurs wie etwa der Bundesstaat Sao Paulo und legt es auf eine Konfrontation mit dem rechtskonservativen Präsidenten Jair Bolsonaro an. Der hatte die Gouverneure scharf angegriffen und ihre Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Hinblick auf die wirtschaftlichen Folgen als "Verbrechen" bezeichnet. Am Sonntag tourte Bolsonaro sogar trotz der Covid-19-Pandemie durch den Hauptstadtdistrikt Brasilia und forderte die Menschen auf, zur Arbeit zurückzukehren. Viele Brasilianer bleiben jedoch vorsichtshalber trotzdem Zuhause.

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden im größten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas bisher 4362 Infektionen mit dem Coronavirus und 141 Covid-19-Tote registriert./mfa/DP/fba