MAINZ (dpa-AFX) - In Rheinland-Pfalz sollen bis Ende April keine Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1000 Teilnehmern stattfinden.



Diese Empfehlung beschloss am Dienstag die Landesregierung auf einer Kabinettssitzung in Mainz.