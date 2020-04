VIRUS/Reserve-Baustein: Messehalle in Berlin wird zu Corona-Klinik umgebaut

BERLIN (dpa-AFX) - Für die Versorgung von mehr Coronavirus-Patienten hat Berlin mit dem Umbau einer Halle auf dem Messegelände begonnen.



Entstehen solle ein Zwischenmodell zwischen Krankenhaus und Feldlazarett, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwoch bei einer Ortsbegehung mit Projektleiter Albrecht Broemme. Er ist der frühere Chef des Technischen Hilfswerks (THW). Gedacht sei es als Reservekrankenhaus, wenn andere Kliniken keine Patienten mehr aufnehmen könnten, ergänzte Kalayci.

Broemme nannte noch kein festes Datum für die Eröffnung. "Es müsste im April sein", sagte er. Ärztekammer-Präsident Günther Jonitz ergänzte, dass die Halle am Ende vielleicht gar nicht gebraucht werde. "Aber es ist wichtig, dass wir es machen." Träger ist der landeseigene Klinikkonzern Vivantes.

Berlin will vorbereitet sein, wenn die Pandemie fortschreitet. Von den bislang mehr als 2700 nachgewiesenen Infektionen in der Hauptstadt beschäftigt bisher erst ein kleiner Teil die Krankenhäuser. Dort behandelt werden mit Stand Dienstagabend 380 Patienten, davon 92 auf Intensivstationen. Verbreitet sich das Virus aber zum Beispiel auch in mehr Alten- und Pflegeheimen, könnten diese Zahlen rasant ansteigen.

In einem ersten Schritt entstehen in der Messehalle 500 Betten, kündigte Broemme an. Im Moment ist davon noch nicht viel zu sehen - die Halle ist weitgehend leer. Getrennt würden die Versorgungseinheiten mit Fertigbauwänden, auch ein neuer Fußboden werde verlegt, kündigte Broemme an. In rund zehn Tagen sehe die Halle innen aus wie eine Klinik. Jedes Bett soll demnach eine Sauerstoffversorgung bekommen. Für 100 Betten seien auch Beatmungsgeräte vorgesehen - falls diese geliefert werden könnten./ggr/vl/DP/fba