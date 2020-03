VIRUS Reisebranche sorgt sich um Ostergeschäft

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

BERLIN (dpa-AFX) - Für die Reisebranche in Deutschland werden angesichts der Coronavirus-Krise die Osterferien in vier Wochen zum Härtetest.



Viele Unternehmen spürten schon jetzt erhebliche Umsatzeinbußen, teilte der Deutsche Reiseverband (DRV) am Montag mit. "Noch deutlichere Auswirkungen ergeben sich, wenn die durch das Virus verursachten Marktstörungen über die Osterreisezeit hinaus andauern." Das gilt besonders für die deutschen Urlaubsregionen: Um Ostern beginne im Inland die Zeit für Kurzurlaube und Tagesausflüge, erklärte der Deutsche Tourismusverband.

Bei einem Treffen mit dem Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Thomas Bareiß, schilderte die Branche am Montag die Lage. "Die Auswirkungen rund um das Coronavirus bedrohen Beschäftigung und belasten die Liquidität der Unternehmen erheblich", teilte DRV-Präsident Norbert Fiebig anschließend mit. Er legte einen Forderungskatalog vor - von verbilligten Krediten über flexiblere Arbeitszeiten und Steuerentlastungen bis zu staatlicher Stornokostenerstattung.

Die Verbände dringen auch darauf, dass geplante Liquiditätshilfen des Bundes schnell und unbürokratisch gewährt werden. Zudem fordert die Branche nach Angaben der Bundesvereinigung der Deutschen Tourismuswirtschaft, "keine pauschalen und undifferenzierten Einreiseverbote" zu erlassen./bf/DP/zb