VIRUS/Ramelow: Kindergarten- und Hortbeiträge werden nicht mehr erhoben

ERFURT (dpa-AFX) - Angesichts der Corona-Krise sollen in Thüringen nach dem Willen der Landesregierung zunächst keine Beiträge mehr für geschlossene Kindergärten und Horte erhoben werden.



Darauf habe man sich im Regierungskabinett am Dienstag verständigt, sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in Erfurt. Landesweit gebe es bislang 349 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert seien. Ramelow sagte, Thüringen stehe im Vergleich zu anderen Ländern damit noch gut da. "Aber es verschafft uns nur einige Tage Luft." Die Fallzahlen werden weiter steigen, betonte Ramelow.

Seit vergangenem Dienstag sind in Thüringen landesweit Kindergärten und Schulen geschlossen, um die Ausbreitung der Atemwegserkrankung Covid-19 zu verlangsamen. Eine Notbetreuung für Kinder von Eltern, die in bestimmten Berufen arbeiten, wurde eingerichtet./htz/DP/mis