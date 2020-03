VIRUS/ROUNDUP: Weiter Debatte über 'Coronaferien' in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Lehrerverband hat sich trotz vermehrter Forderungen nach flächendeckenden Schulschließungen erneut dagegen ausgesprochen.



"Natürlich nimmt die Nervosität und Angst auch an den Schulen, bei Eltern, Schülern und Lehrern zu. Und diese Nervosität überträgt sich auch auf manche Lehrerverbände", sagte Lehrerverbands-Präsident Heinz-Peter Meidinger der Deutschen Presse-Agentur. Der Deutsche Realschullehrerverband hatte am Mittwoch flächendeckende Schulschließungen gefordert. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sagte der "Bild"-Zeitung (Donnerstag): "Derzeit sind Schulschließungen nicht angezeigt, wie auch Wissenschaftler und der Bundesgesundheitsminister betonen". Die Lage müsse aber immer wieder neu bewertet werden.

In Berlin beraten die Kultusminister der Länder an diesem Donnerstag und Freitag über ein möglichst gemeinsames Vorgehen in den Bildungseinrichtungen des Landes. Für Schulen und die Bildung ist in Deutschland jedes Bundesland selbst zuständig. Generelle Schulschließungen sollen mit der KMK-Sitzung aber nicht näherrücken, hieß es vorab in KMK-Kreisen. Bei dem Treffen geht es auch darum, ob anstehende Prüfungstermine, zum Beispiel beim Abitur, gefährdet sind.

Die Mehrheit im Deutschen Lehrerverband sei nach wie vor der Auffassung, der Expertise des Gesundheitsministeriums des Robert-Koch-Instituts zu folgen, sagte Meidinger. Bisher gebe es von dort keine Empfehlung für generelle Schulschließungen. Meidinger rief aber alle Schulen dazu auf, sich auf mögliche Schulschließungen vorzubereiten. Sie sollten ausloten, wie Schüler weiter mit Unterrichtsmaterialien versorgt werden könnten.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderte wegen des neuartigen Coronavirus klare Ansagen und Unterstützung für die Schulen durch Politik und Verwaltung. Die Kultusministerien müssten in Kooperation mit den Gesundheitsämtern für Rechts- und Entscheidungssicherheit in den Bildungseinrichtungen sorgen, sagte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe am Donnerstag in Frankfurt. "Dazu gehört beispielsweise, Schul- und Kitaschließungen - wenn nötig - anzuordnen." Schulleitungen müsste die Verantwortung für die Absage von Klassenfahrten und Veranstaltungen und daraus entstehenden Kosten abgenommen werden, sagte Tepe.

Die GEW-Vorsitzende sprach sich außerdem dafür aus, mit einem Sofortprogramm die sanitären Anlagen in Schulen, Kitas, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen zu sanieren. "Dazu gehören auch Basismaßnahmen, nämlich für Warmwasser, Desinfektionsmittel, Seife und Einmalhandtücher in den Spendern der Toiletten und eine regelmäßige Reinigung zu sorgen. Hier sind auch die Gesundheitsämter gefordert", sagte sie./jr/DP/nas