VIRUS/ROUNDUP/Walter-Borjans für Corona-Bonds: 'Geht um die Rettung Europas'

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat sich für Corona-Bonds - also gemeinsame europäische Anleihen - ausgesprochen.



"Das gebietet nicht nur die europäische Solidarität, das gebietet auch der Eigennutz", sagte er am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk. Europa könne sich langfristig wirtschaftlich nur so von der Corona-Krise erholen.

Walter-Borjans forderte schnelle wirtschaftliche Hilfen innerhalb der Europäischen Union. "Es geht um die Rettung Europas. Wir müssen etwas schnell auf die Beine stellen." Weil sich bei den Corona-Bonds aber in Europa keine schnelle Lösung andeute, schlage die SPD-Spitze eine "Hilfslösung" im Rahmen des europäischen Stabilitätsmechanismus vor.

Europa habe zurzeit ein Problem mit der gegenseitigen Solidarität, sagte Walter-Borjans. "Wenn wir uns nicht auf die zurückbesinnen, dann wird dieses Europa atomisiert", warnte der SPD-Politiker. Passiere nichts, würde Europa wirtschaftlich nach der Krise zurückfallen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD hatte sich am Dienstag gemeinsam mit CSU-Chef Markus Söder gegen Corona-Bonds ausgesprochen. Hilfen an die in der Krise besonders betroffenen Länder seien richtig, sollten aber aus dem Eurorettungsschirm ESM oder über die Europäische Investitionsbank EIB kommen, betonten sie./mre/DP/nas