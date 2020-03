VIRUS/ROUNDUP: Ukraine entlässt Gesundheits- und Finanzminister

KIEW (dpa-AFX) - In der krisengeschüttelten Ukraine hat das Parlament mitten in der Corona-Pandemie die Minister für Gesundheit und Finanzen entlassen.



Nach nur knapp vier Wochen im Amt müssen Ilja Jemez und Igor Umanski nun gehen. Die Rada in Kiew stimmte am Montag mit großer Mehrheit dafür. Hintergrund sind Medienberichten zufolge Konflikte in der neuen Regierung.

Eine erste Abstimmung über die Neubesetzung der Posten scheitere zunächst. In einer weiteren Sondersitzung wurden dann Maxim Stepanow als neuer Gesundheitsminister und Sergej Martschenko als Finanzminister gewählt. Das Land steht kurz vor einem Bankrott.

Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine regierende Partei Diener des Volkes hatten erst Anfang März die Regierung ausgewechselt und mit Denis Schmygal einen neuen Regierungschef eingesetzt.

Wegen der Quarantäne-Maßnahmen in der Ex-Sowjetrepublik geht das Wirtschaftsministerium davon aus, dass die Wirtschaft in dem ohnehin schon armen Land in diesem Jahr um 3,9 Prozent schrumpfen wird. Zu Jahresbeginn waren noch 3,7 Prozent Wachstum erwartet worden.

In dem osteuropäischen Land sind nach offiziellen Angaben bisher 480 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Elf Menschen starben an der Lungenkrankheit Covid-19./ast/DP/fba