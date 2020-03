VIRUS/ROUNDUP: Tui will Corona-Folgen minimieren - 7 Kreuzfahrtreisen abgesagt

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Tui -Konzern erhöht wegen der Coronavirus-Krise weiter seine Vorsichtsmaßnahmen und versucht, die Folgen auch für das Kreuzfahrtgeschäft in Grenzen zu halten.



Außerdem werden die Ausgaben für nicht unbedingt nötige Projekte verringert. Man sei mit Hoteliers weltweit in Kontakt und "prüfe sorgfältig alle Optionen des Kapazitätsmanagements", hieß es am Freitag aus der Zentrale in Hannover. Ziel sei es, die Auswirkungen der Pandemie auf das Geschäft für Tui und die Partnerbetriebe "so gering wie möglich zu halten". Der Kreuzfahrtanbieter Tui Cruises sagte inzwischen sieben Reisen ab. Der Konzern hatte jüngst ein Schiff aus Asien zurückholen müssen.

Die "Financial Times" (FT) berichtete, dass Vorauszahlungen an einige Hotels ausgesetzt werden sollen. Hierzu äußerte sich Tui nicht näher- betonte aber, dass man in einem engen Austausch sei. Nach "FT"-Informationen soll es auch einen Einstellungsstopp geben.

Tui Cruises erklärte, es sei "zum jetzigen Zeitpunkt keine Option", das Kreuzfahrtgeschäft komplett anzuhalten. Von den Absagen betroffen sind Reisen zu den Kanaren, zu den Azoren und über Dubai, weil Häfen auf diesen Routen den Kreuzfahrtbetrieb eingestellt haben. Die Kosten werden den Kunden, die Reisen gebucht hatten, automatisch erstattet.

"Wir tun in dieser Situation derzeit alles, um unseren Gästen die gebuchten Reisen zu ermöglichen", sagte eine Sprecherin. Wo es nötig und möglich sei, würden die Routen mit anderen Häfen angepasst. Man bewerte die Lage "entsprechend der jeweils neuesten Entwicklung".

Zuvor hatte die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises die Fahrten ihrer Flotte wegen der Coronavirus-Ausbreitung zunächst bis Anfang April vollständig eingestellt. Der Anbieter Princess Cruises zog seine Schiffe am Donnerstag sogar für 60 Tage aus dem Verkehr.

Tui-Chef Fritz Joussen hatte kürzlich gesagt, dass das Unternehmen seine Kunden und Mitarbeiter auf möglicherweise länger andauernde Folgen der Viruskrise vorbereite. Dazu gehörten "selbstverständlich" auch Sparmaßnahmen: "Es ist schon so, dass wir Investitionen, die wir geplant hatten, zurückstellen." Nicht prioritäre Projekte sollen nach hinten geschoben werden. Auch die mögliche Inanspruchnahme von Kurzarbeit ist ein Thema. An dem zentralen Vorhaben der weiteren Digitalisierung des Konzerns will das Management jedoch festhalten./jap/DP/nas