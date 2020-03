VIRUS/ROUNDUP: Türkei meldet dritten Corona-Toten - Fallzahlen steigen

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Türkei hat den dritten Toten durch die Lungenkrankheit Covid-19 gemeldet.



Es handele sich um den pensionierten General Aytac Yalman, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Donnerstag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit. Am Mittwochabend hatte Koca den Tod eines 61-jährigen Mannes mitgeteilt, am Dienstag hatte die Türkei das erste Todesopfer durch Covid-19 gemeldet.

Bislang hat die Türkei nach offiziellen Angaben 191 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Die Türkische Ärztevereinigung (TTB) geht davon aus, dass die Dunkelziffer der Infizierten höher ist als die offiziellen Fallzahlen. Sie hatte erst kürzlich kritisiert, dass zu wenig Tests vorhanden seien. Die türkische Regierung gibt nicht bekannt, in welchen Städten oder Landesteilen Betroffene positiv getestet wurden./jam/DP/nas