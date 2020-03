VIRUS/ROUNDUP: Thailand verhängt Ausnahmezustand wegen Corona

BANGKOK (dpa-AFX) - In Thailand gilt wegen der Corona-Pandemie von diesem Donnerstag an der Ausnahmezustand.



Dies kündigte Premierminister General Prayut Chan-o-cha am Dienstag in einer Fernsehansprache an. Die Leute sollen zuhause bleiben, damit eine Ausbreitung des Virus verhindert wird. Am Donnerstag sollen weitere Einschränkungen bekanntgegeben werden. Nach Angaben des thailändischen Gesundheitsministeriums sind inzwischen mindestens 827 Menschen infiziert.

Das südostasiatische Land hat das öffentliche Leben bereits deutlich eingeschränkt. In der Hauptstadt Bangkok müssen Einkaufszentren und Restaurants bis zum 12. April geschlossen bleiben. Ausgenommen sind Supermärkte und Drogerien. Auch alle Bildungseinrichtungen und Ausstellungen der Stadt sind zu. Soldaten haben Bangkoks Straßen desinfiziert.

Während de Ausnahmezustands ist die Regierung befugt, die Bewegungsfreiheit der Menschen einzuschränken. Versammlungen sind verboten. Straßen, Gebäude oder bestimmte Gebiete können zu Sperrzonen erklärt werden. Welche Orte offen bleiben oder geschlossen werden, werde sich in den kommenden Tagen zeigen, sagte Prayut. "Es hängt davon ab, wie gut die Menschen mitarbeiten."/kkd/DP/mis