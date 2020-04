VIRUS/ROUNDUP: Bei Renault soll die Dividende ausfallen

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Der französische Autobauer Renault will seinen Aktionären inmitten der Corona-Krise für 2019 keine Dividende bezahlen.



Der Verwaltungsrat wird den Anteilseignern auf der Hauptversammlung im Juni dieses Vorgehen vorschlagen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Boulogne-Billancourt bei Paris mit. Präsident Jean-Dominique Senard und Interimschefin Clotilde Delbos seien einverstanden, dass ihre Bezahlung im zweiten Vierteljahr um mindestens ein Viertel gekürzt werde.