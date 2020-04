VIRUS/ROUNDUP: Portugal verlängert Ausnahmezustand wegen Corona-Krise - 209 Tote

LISSABON (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die Coronavirus-Krise hat Portugal den Ausnahmezustand um weitere zwei Wochen verlängert.



Das Parlament in Lissabon billigte am Donnerstag einen entsprechenden Dekretvorschlag von Staatsoberhaupt Marcelo Rebelo de Sousa. Die zweithöchste Notstandsstufe des Landes war am 18. März erstmals in Demokratie-Zeiten ausgerufen worden und soll nun bis zum 17. April gelten.

Die Zahlen der Neuinfektionen und der Todesopfer klettern derweil weiter. Am Donnerstag meldeten die Gesundheitsbehörden in Lissabon knapp 800 Neuinfektionen, womit die Gesamtzahl die Marke von 9000 Fällen durchbrach. Binnen 24 Stunden seien außerdem 22 Menschen gestorben, die mit dem Covid-19-Erreger Sars-CoV-2 infiziert waren, hieß es. Damit lag die Gesamtzahl der Todesopfer am Donnerstag in Portugal bereits bei 209.

"Den Ausnahmezustand nicht zu verlängern, würde bedeuten, die falsche Botschaft zu vermitteln", sagte der sozialistische Regierungschef Antonio Costa. "Denn das würde besagen oder implizieren, dass das, was vor 15 Tagen nötig war, jetzt nicht mehr nötig ist. Aber das ist nicht wahr." Costa fügte hinzu: "Am Ende des Tunnels wird es Licht geben, aber es ist noch zu früh für jeden von uns, dieses Licht zu sehen."

Im Rahmen der Maßnahme darf die Regierung die Rechte etwa der Bürger, der Medien und der Unternehmen deutlich einschränken. Zudem gilt für die etwa zehn Millionen Einwohner eine strikte Einschränkung der Bewegungsfreiheit. In Portugal lag die Zahl der bestätigten Fälle zuletzt bei rund 8200, 187 Menschen sind an dem Virus gestorben./cfn/DP/nas