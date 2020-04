VIRUS/ROUNDUP/Ministerpräsident Hans: Zu früh, um über Sommerurlaub zu sprechen

BERLIN (dpa-AFX) - Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat bei der schrittweisen Lockerung der Corona-Beschränkungen zur Geduld aufgerufen.



"Es ist jetzt zu früh, um über den Sommerurlaub zu debattieren", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im RTL-"Frühmagazin". Man taste sich jetzt ganz vorsichtig wieder an die Normalität heran. "Wir fahren quasi auf Sicht mit beiden Händen am Lenkrad, und ich glaube, dass auch nur dieses Handeln auch letztendlich verantwortungsvoll ist."

Klar sei aber, dass es auch im Sommer keine großen Konzerte oder Massenveranstaltungen geben werde, sagte Hans. "Man kann sich nur schlecht vorstellen, dass man mit Schutzkleidung im Hochsommer auf einem Konzert steht."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hingegen hatte bereits empfohlen, den diesjährigen Sommerurlaub innerhalb Deutschlands zu planen. "Meine Einschätzung ist, wenn man das Infektionsgeschehen anderer Länder anschaut, ist der Urlaub wohl besser in Deutschland zu machen, wo es wundervolle Ziele gibt", sagte Söder am Mittwochabend in "Bild live".

Hans warnte weiter mit Nachdruck vor Leichtsinn im Umgang mit dem Coronavirus. "Die Pandemie bleibt eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Wir sind längst nicht auf sicherer Seite", sagte er am Donnerstag in Saarbrücken. Es sei vermessen zu sagen, die Pandemie sei besiegt. Dennoch müsse es einen Weg in eine "neue Normalität" geben. "Wir können nur eine zarte Wende verkünden", unterstrich Hans. Man wolle nicht das Risiko eingehen, zurückgeworfen zu werden.

Nach fast vier Wochen hatten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch darauf verständigt, erste Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus in Deutschland zu lockern. So dürfen kleine und mittlere Geschäfte wieder öffnen. Die Schulen bleiben dagegen für die meisten Schüler erst einmal dicht, nur für einige Jahrgänge soll es ab dem 4. Mai wieder Unterricht geben - einzelne Länder können vom Termin aber abweichen. Die wegen der Pandemie verhängten Kontaktbeschränkungen wurden bis mindestens 3. Mai verlängert./haw/DP/jha