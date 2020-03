VIRUS/ROUNDUP: Merkel bekundet in Corona-Krise Solidarität mit Italien

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem besonders von der Corona-Krise betroffenen EU-Partner Italien Deutschlands Solidarität bekundet.



Die Berichte von dort "bedrücken uns sehr", sagte sie am Mittwoch in Berlin. Deutschland denke auch mit großer Sympathie an die Menschen und politisch Verantwortlichen in Italien. "Wir wünschen ihnen von Herzen, dass die harten Maßnahmen, die sie jetzt für das Land gewählt haben, dort eine Wende zum Besseren bringen."

Die Kanzlerin kündigte an, dass sie in den kommenden Tagen nochmals mit dem italienischen Premierminister Giuseppe Conte sprechen werde. Italien befinde sich nicht als einziges Land in einer "Stresssituation", antwortete sie auf die Frage nach möglicher deutscher Hilfe für Italien. Merkel betonte aber: "Was wir tun und verantworten können, werden wir tun." Deutschland werde handeln, "wie man unter Freunden handelt"./sk/bk/sam/rm/bw/mfi/DP/jha