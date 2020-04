VIRUS/ROUNDUP: Mehr als 77 500 Corona-Nachweise in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - In Deutschland sind bis Donnerstagnachmittag mehr als 77 500 Infektionen (Vortag Stand 16.25 Uhr: mehr als 70 800) mit dem neuen Coronavirus registriert worden.



Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert dabei von Bundesland zu Bundesland. Zudem melden einige Bundesländer ihre Zahlen auch nicht immer zur gleichen Uhrzeit.

Besonders hohe Zahlen haben Bayern mit mehr als 19 100 nachgewiesenen Fällen und mindestens 277 Toten und Nordrhein-Westfalen mit mehr als 17 600 Fällen und mindestens 202 Toten. Gerechnet auf 100 000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 146,5 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 93,3.

Mindestens 950 (Vortag Stand 16.25 Uhr: 796) mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

In anderen europäischen Ländern steigen die Todeszahlen deutlich schneller: In Spanien starben Behördenangaben vom Donnerstag zufolge 950 Menschen innerhalb von 24 Stunden. Die Gesamtzahl liege nun bei mehr als 10 000 Toten, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Der französische Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon sagte bereits am Mittwochabend, dass in Frankreich insgesamt mehr als 4000 Patienten der Covid-19-Krankheit erlegen seien. In Krankenhäusern starben 4032 Menschen, das waren 509 mehr als am Vortag. Italien hat mehr als 720 Tote innerhalb eines Tages im Zuge der Corona-Pandemie vermeldet und zählt mittlerweile 13 155 Tote (Stand: Mittwochabend).

Die meisten nachgewiesenen Infektions-Fälle überhaupt gibt es in den USA - mehr als 215 000 waren es am Donnerstagabend. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Wegen der Zuspitzung der Pandemie stieg in dem Land die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut dramatisch an. Laut den Zahlen des US-Arbeitsministeriums verloren im März landesweit mehr als zehn Millionen Menschen ihre Jobs.

Nach Angaben der Universität Johns Hopkins lag die Zahl der weltweit nachweislich Infizierten am Donnerstagabend bei mehr als 960 000. Experten rechnen allerdings mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle./red/DP/fba