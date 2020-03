VIRUS/ROUNDUP: MV Werften stellen ihren Betrieb vorübergehend ein

WISMAR (dpa-AFX) - Die MV Werften stellen wegen der Corona-Krise ab Samstag für zunächst gut einen Monat ihren Betrieb ein.



Die Regelung gelte für die rund 3100 Mitarbeiter an den Werft-Standorten Wismar, Rostock und Stralsund zunächst bis zum 19. April, teilten die MV Werften am Freitag mit.

Die Belegschaft werde zunächst Zeitkonten abbauen, beziehungsweise Urlaub nehmen und vom 1. April an in Kurzarbeit gehen, hieß es in einer Mitteilung. Die Entscheidung sei notwendig geworden, da es aufgrund der Corona-Epidemie massive Einschränkungen im Betriebsablauf gebe. Nicht alle Auflagen könnten erfüllt werden, wie etwa der geforderte Sicherheitsabstand in der Fertigung. Zudem würden Engpässen in externen Lieferketten und geschlossene Grenzen eine Weiterführung der Produktion verhindern./mni/DP/stw