VIRUS/ROUNDUP: Lazarettschiff kommt nach New York

NEW YORK/WASHINGTON (dpa-AFX) - Wegen der Coronakrise soll im Hafen von New York ein Hospitalschiff des US-Militärs mit rund 1000 Kabinen anlegen.



Die USNS Comfort werde sich auf den Weg machen, kündigte der Gouverneur des US-Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, am Mittwoch an. Das Schiff soll bald bereitstehen und Krankenhäusern Patienten abnehmen, bei denen es sich nicht um Erkrankungen an Covid-19 handelt. "Das ist wie ein schwimmendes Krankenhaus", sagte Cuomo.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte, das Schiff befinde sich derzeit noch bei einer geplanten Wartung in Norfolk im Ostküstenstaat Virginia. Die Arbeiten würden beschleunigt, damit das Schiff in den kommenden Wochen einsatzbereit sei, sagte Sprecher Jonathan Hoffman. Die Streitkräfte hätten zudem mobile Einheiten mit rund 1000 Betten in Alarmbereitschaft versetzt, hieß es.

US-Präsident Donald Trump sagte im Weißen Haus, neben der USNS Comfort solle auch das Lazarettschiff USNS Mercy bereitgestellt werden. Dieses Schiff soll an der amerikanischen Westküste eingesetzt werden. Der genaue Standort muss noch festgelegt werden. Die "Mercy" liege derzeit in San Diego und können "binnen Tagen" einsatzbereit sein, erklärte Hoffman.

New York ist der US-Bundesstaat, aus dem bislang die meisten Coronavirus-Fälle gemeldet wurden. Laut US-Gesundheitsbehörde CDC waren es am Mittwoch bereits mehr als 2600. Ein weiterer Schwerpunkt von Infektionen liegt an der Westküste des Landes, in den Bundesstaaten Washington und Kalifornien./skw/cah/jac/DP/fba