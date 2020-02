VIRUS/ROUNDUP: Auch Intel sagt MWC-Messeauftritt ab

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

SANTA CLARA (dpa-AFX) - Die Reihen der Aussteller bei der weltgrößten Mobilfunkmesse MWC in Barcelona lichten sich wegen der Coronavirus-Gefahr weiter.



Auch der Chipriese Intel , der US-Telekomkonzern AT&T und der chinesische Smartphone-Anbieter Vivo sagten am Dienstag ihre Teilnahme ab. Man werde der Veranstaltung aus Vorsicht fernbleiben, weil die Gesundheit der Mitarbeiter und Partner Priorität habe, betonte Intel. Vivo und AT&T äußerten sich ähnlich.

Zuvor hatten bereits große Aussteller wie Sony und Amazon , der Telekom-Ausrüster Ericsson , der südkoreanische Elektronikkonzern LG und der Chiphersteller Nvidia ihre Teilnahme am MWC (Mobile World Congress) abgesagt.

Die Zeitung "La Vanguardia" aus Barcelona berichtete, der Veranstalter GSMA wolle am Freitag darüber beraten, ob die Messe abgesagt werden sollte. Dann gebe es ein seit längerem anberaumtes Treffen, das nun aber von der wachsenden Zahl der Absagen überschattet werde, hieß es unter Berufung auf GSMA-Kreise.

Der MWC, der in diesem Jahr vom 24. bis 27. Februar läuft, gilt als die weltweit wichtigste Veranstaltung der Mobilfunkbranche und ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen.

GSMA erwartete zu der Messe in diesem Jahr mehr als 100 000 Besucher und mehr als 2800 Aussteller. Am Wochenende betonten die Organisatoren noch trotz erster Absagen, die Messe werde abgehalten, und kündigten zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen an. Außerdem soll allen Reisenden aus der chinesischen Krisenprovinz Hubei der Zugang zum MWC verwehrt werden. Personen, die sich in China aufgehalten haben, müssen den Nachweis erbringen, dass sie das Land vor mindestens 14 Tagen verlassen haben./so/DP/he