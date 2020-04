VIRUS/ROUNDUP: Industriestimmung in der Eurozone trübt sich stark ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat die Industrieunternehmen im Euroraum hart getroffen.



Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit am Mittwoch in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im März auf den tiefsten Stand seit etwa siebeneinhalb Jahren. Zum Vormonat sank der Indikator, der sich aus einer Umfrage ergibt, um 4,7 auf 44,5 Punkte. Eine erste Schätzung wurde damit leicht nach unten korrigiert.

Die Corona-Pandemie habe für hohe Wachstumseinbußen gesorgt, erklärte Markit. "Produktion, Auftragseingang und Einkaufsmenge wiesen starke Rückgänge aus, die Beschäftigung sank rapide, und die Lieferzeiten verlängerten sich mit Rekordrate." Die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist seien auf ein Rekordtief gefallen.

In Deutschland, der größten Volkswirtschaft Europas, gab der Indikator deutlich nach. Der scharfe Rückgang sei im Wesentlichen auf die schwache globale Nachfrage sowie die erheblichen Störungen der Lieferketten zurückzuführen, erklärte Markit. In Frankreich trübte sich die Stimmung auf den tiefsten Stand seit Anfang 2013 ein.

Besonders hart traf es jedoch Italien, wo der Coronavirus seit längerem stark wütet. Dort fiel der Indikator auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2009. Markit berichtete extrem schwache Zahlen in nahezu allen Bereichen. Sowohl Produktion als auch Neubestellungen seien massiv gefallen. Die Entlassungen von Arbeitnehmern durch die Unternehmen seien so stark gewesen wie seit Mitte 2012 nicht mehr.

In Spanien - ebenfalls stark von der Pandemie betroffen - fiel der Indikator auf den tiefsten Stand seit Mitte 2013. Ihre Zukunftsperspektiven bewerteten die befragten Manager so ungünstig wie noch nie. Der Arbeitsplatzabbau sei so stark gewesen wie seit Ende 2013 nicht mehr.

Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson wies darauf hin, dass die Stärke des Industrieeinbruchs in der Eurozone eigentlich größer sei, als es der Hauptindikator nahelege. Dieser werde künstlich aufgebläht durch die extrem langen Lieferzeiten, was normalerweise ein Zeichen für eine starke Nachfrage sei. Aktuell aber seien Unterbrechungen in den Produktions- und Lieferketten dafür verantwortlich - eine Folge der Virus-Krise.

Die Daten im Überblick:

^

Region/Index März Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Verarb. Gew. 44,5 44,6 44,8 49,2

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 45,4 45,5 45,7 48,0

FRANKREICH

Verarb. Gew. 43,2 42,9 42,9 49,8

ITALIEN

Verarb. Gew. 40,3 41,0 --- 48,7

SPANIEN

Verarb. Gew. 45,7 44,0 --- 50,4°

(Angaben in Punkten)

/bgf/jsl/mis