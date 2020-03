VIRUS/ROUNDUP: Bundestag will nächste Woche zusammenkommen - wohl verkleinert

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag will in der kommenden Woche trotz der Corona-Pandemie zu seiner nächsten regulären Sitzung zusammenkommen.



Darauf hätten sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und die Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen am Mittwoch in einer Telefonkonferenz geeinigt, teilte ein Sprecher im Anschluss auf Anfrage mit. "Eine Änderung der Präsenztage ist nicht vorgesehen." Die Fraktionen stimmten aber untereinander für die Plenarsitzungen und Ausschussberatungen geeignete Maßnahmen ab, "um das Infektionsrisiko auf ein Mindestmaß zu reduzieren", sagte der Bundestagssprecher weiter.

Aus Fraktionskreisen hieß es, man werde wohl in verkleinerter Form tagen. "Der Bundestag wird sich den Umständen entsprechend angemessen organisieren." Entscheidungen habe es am Mittwoch noch nicht gegeben. Doch die Tendenz sei, dass die Sitzungen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag kommender Woche mit weniger Abgeordneten stattfinden sollen, um Sicherheitsabstände einhalten zu können. Auch eine Verkürzung der Sitzungstage wird diskutiert.

Ausschusssitzungen sollen demnach voraussichtlich stattfinden. Allerdings werde noch geprüft, welche davon wirklich notwendig seien und welche nicht, hieß es. Tagen sollten nur die momentan wichtigsten Fachausschüsse wie die für Gesundheit und Haushalt. Auch hier solle es zudem besondere Vorsichtsmaßnahmen geben.

Der Bundestag zählt 709 Abgeordnete, von denen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten ohnehin oft nur die jeweiligen Fachpolitiker im Plenarsaal sind. Vier Abgeordnete sind bereits positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Sollte das Parlament jetzt verkleinert tagen, um Sicherheitsabstände einhalten zu können und das Infektionsrisiko zu senken, würden die Fraktionen gleichmäßig die Zahl der teilnehmenden Abgeordneten reduzieren, um die ursprünglichen Mehrheitsverhältnisse zu wahren. Dieses Verfahren wird "Pairing" genannt.

Ähnlich gehen auch Landtage vor, die vor demselben Problem stehen wie der Bundestag: Einerseits wollen sie politische Handlungsfähigkeit demonstrieren, andererseits aber die Sicherheitsregeln einhalten und damit auch Vorbild für die Bürger sein. So konstituierte sich am Mittwoch zwar die neue Hamburgische Bürgerschaft - aber nur mit einer Notbesetzung von rund 74 der 123 neu gewählten Abgeordneten. Im Nachbarland Schleswig-Holstein beschloss der Landtag am Mittwoch eine Änderung der Geschäftsordnung. Bei Gesetzesbeschlüssen reicht es künftig aus, wenn 11 der 73 Abgeordneten anwesend sind. Bislang musste mindestens die Hälfte da sein.

Im Landtag von Sachsen-Anhalt wird an diesem Freitag gut ein Viertel der Abgeordneten auf der Besuchertribüne Platz nehmen. Besucher sind ohnehin nicht zugelassen. "Nur so können wir den Sicherheitsabstand von zwei Metern einhalten", sagte Parlamentssprecherin Ursula Lüdkemeier am Mittwoch.

Auch der hessische Landtag will in der kommenden Woche zusammenkommen

- jedoch mit deutlich reduzierter Agenda und nur an einem Tag statt

an drei Tagen. Laut Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) ist geplant, dass viele der 137 Abgeordneten die Debatte von anderen Räumen im Landtag oder von ihren Büros aus per Livestream verfolgen. Zu Abstimmungen könnten sich dann für kurze Zeit - unter Einhaltung der Abstandsregeln - mehr Parlamentarier im Saal aufhalten, sagte Rhein.

Der "Parlamentarische Krisenstab Pandemie" im nordrhein-westfälischen Landtag hat beschlossen, die nächste, eigentlich dreitägige Sitzungswoche gleich Anfang April auf einen Tag zu verkürzen. Auch hier sollen bei etwaigen Infektionen von Abgeordneten die Pairing-Regeln angewandt werden./sk/DP/fba