VIRUS/ROUNDUP: Belgien meldet erste Covid-19-Todesfälle

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Belgien hat seine ersten Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gemeldet.



Ein 90 Jahre alter Patient starb in einem Brüsseler Krankenhaus, wie Gesundheitsministerin Maggie De Block am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Später bestätigte die Gesundheitsverwaltung den Tod eines 73 Jahre alten Patienten, der am 4. März in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Zudem sei ein 86-Jähriger gestorben, der in einem Altenheim lebte und nach einem positiven Test dort in Quarantäne war.