VIRUS: Preisdaten im April nicht gefährdet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Statistische Bundesamt sieht die Gesamtberechnung der Verbraucherpreise trotz der Corona-Krise nicht als gefährdet an.



Die Einschränkungen in Deutschland führten zwar zu verstärkten Preisausfällen, jedoch sei der größte Teil des Warenkorbs weiterhin abgedeckt, sagte Ute Egner, Referentin für Verbraucherpreise beim Statistischen Bundesamt, am Donnerstag der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX.

An sich seien Preisausfälle laut Egner kein unbekanntes Phänomen, da auch unter normalen Bedingungen bestimmte Produkte in bestimmten Monaten nicht verfügbar seien. Dies werde unter anderem durch Fortschreibungsverfahren ausgeglichen. Daneben setze man aktuell verstärkt auf die Erhebung von Preisdaten im Internet.

Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa müssen die statistischen Ämter sich wegen der Corona-Krise anpassen. Wie aus einer Anfang April veröffentlichten Stellungnahme hervorgeht, hat die europäische Statistikbehörde Eurostat eine Anweisung für die Erhebung der Verbraucherpreise veröffentlicht. Als Kernprinzipien stellte die EU-Behörde demnach die Stabilität der Gewichtungen, die Abdeckung aller relevanten Konsumformen, sowie die Minimierung von Preisschätzungen heraus./ssc/mf/jha/