VIRUS: Positive Tendenz bei Corona-Zahlen in Spanien setzt sich fort

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich die positive Tendenz im Kampf gegen die Corona-Pandemie am Dienstag weiter fortgesetzt.



Innerhalb von 24 Stunden kletterte die Zahl der registrierten Neuinfektionen nur um vier Prozent auf rund 140 000. Das war zwar etwas mehr als noch am Montag, jedoch sehr viel weniger als noch vor einer Woche. Zu Beginn der Krise waren sogar Anstiege von mehr als 20 Prozent verzeichnet worden. Auch die Zahl der Todesfälle stieg wieder leicht an - jedoch wurden gleichzeitig Tausende Patienten als geheilt aus den Krankenhäusern entlassen.

Seit Montag wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums 743 Tote verzeichnet. Insgesamt sind damit im besonders heftig von Covid-19 betroffenen Spanien fast 13 800 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Binnen 24 Stunden wurden aber fast 2800 erkrankte Patienten als genesen gemeldet. Somit sind schon mehr als 43 000 Betroffene wieder gesund.

Die leichte Zunahme bei den Neuinfektionen sei vor allem darauf zurückzuführen, dass noch Fälle vom Wochenende dazugerechnet werden mussten, die erst jetzt bekannt geworden seien, sagte die Sprecherin der Behörde für Gesundheitliche Notfälle (CCAES), María José Sierra. "Die Tendenz bleibt aber weiter die der vergangenen Tage", so die Expertin. Die Zuwachsrate der Neuansteckungen war seit Tagen rückläufig gewesen, vor allem dank der seit Mitte März geltenden strengen Ausgangssperre für die fast 47 Millionen Bürger.

Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte vor wenigen Tagen angekündigt, den Alarmzustand samt des strikten Ausgehverbots um zwei weitere Wochen bis Mitternacht des 25. April verlängern zu wollen. Der Ministerrat wollte die Maßnahme noch am Dienstag verabschieden, am Donnerstag muss sie noch vom Parlament gebilligt werden. Während der Osterfeiertage sollen die Kontrollen dabei noch verschärft werden, kündigte die Nationalpolizei an./cfn/DP/jha